ФАС России начала антикартельные проверки крупнейших супермаркетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит" по обращениям граждан страны о росте цен на продукты. Об этом в пятницу, 13 августа, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

- Специалисты службы в настоящее время проводят антикартельные проверки крупнейших торговых сетей. Внеплановые выездные проверки начаты по обращениями жителей России, которые сообщили о росте цен, а также для недопущения необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары, - говорится в сообщении.

Представители ФАС добавили, что супермаркеты проверяются на предмет антиконкурентного сговора, из-за которого может появиться рост и поддержание цен.

Ранее сайт kp.ru писал, что ФАС России начала проверку владельца ЦУМа из-за подозрений в международном картельном сговоре.