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Экономика13 августа 2021 13:22

"Школьные" выплаты получили родители 19,4 миллиона детей

Размер выплат составляет 10 тысяч рублей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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"Школьные" выплаты получили родители 19,4 миллиона детей

"Школьные" выплаты получили родители 19,4 миллиона детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единовременные "школьные" выплаты уже получили родители 19,4 миллиона детей. Об этом сообщается на официальной странице Минтруда РФ в Instagram. Семьи получают по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.

В ведомстве напомнили, что на такую выплату могут претендовать родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если они продолжают учиться в школе.

Подать заявление можно на портале Госуслуг или же в отделении Пенсионного фонда. Это еще не поздно сделать, так как заявки принимаются до 1 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, на что родители планируют потратить детские выплаты. Большинство из них купят на эти деньги школьные принадлежности, а 23% респондентов уже сделали это. Еще 10% родителей признались, что потратят выплаты на другие расходы, никак не связанные со школой. 7% пока не определились, а 4% пустят их на ежедневные нужды.