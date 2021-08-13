Лавров: Россия продолжает диалог со всеми политическими силами в Афганистане Фото: REUTERS

Российская сторона в настоящее время продолжает диалог со всеми политическими силами в Афганистане. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами.

Руководитель внешнеполитического ведомства России отметил также, что, по его мнению, созыв Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане будет полезен, только если он поможет начать деловые переговоры по ситуации в этой стране.

- Россия выступает за политическое урегулирование в Афганистане на основе решений Совбеза ООН и с сожалением относится к тому, что талибы* пытаются силовым путем решить ситуацию в стране. Мы за то, чтобы афганское урегулирование состоялось с участием всех политических, этнических, конфессиональных сил государства, - добавил Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, вчера талибы* сообщили, что захватили Кандагар – второй по величине город Афганистана. Сегодня директор второго департамента Азии российского министерства иностранных дел Замир Кабулов отметил, что взятие Кандагара не означает, что боевики движения готовы захватить столицу государства.

* Террористическая организация, запрещенная в России.