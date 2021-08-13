МИД России: взятие Кандагара не означает, что талибы* готовы захватить столицу Афганистана Фото: REUTERS

Взятие Кандагара талибами* не означает, что боевики движения готовы захватить столицу Афганистана Кабул. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил директор второго департамента Азии российского министерства иностранных дел Замир Кабулов.

Спецпредставитель президента России отметил, что мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «Талибан»* не в состоянии взять афганскую столицу.

- Взятие Кандагара не открывает дорогу на столицу, - отметил Замир Кабулов в интервью РИА Новости.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительства с запрещенным в России движением «Талибан»*. Боевики в последние месяцы захватили значительные территории в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города страны. Так, вчера представители движения заявили о захвате Кандагара – второго по величине города.

* Террористическая организация, запрещенная в России.