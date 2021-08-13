В Минске заявили, что Польша начала доставлять мигрантов к границе Белоруссии Фото: Дмитрий БРУШКО

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что Польша начала доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе республики. В сообщении белорусского ведомства в Telegram-канале в пятницу, 13 августа, говорится, что беженцев привозят на автомобилях, используемых польскими вооруженными силами.

- Сегодня со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Данный случай произошел на участке пограничной заставы Беляны, - говорится в сообщении.

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что к границе страны подъехал похожий на военный грузовик. Отмечается, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на белорусской границе. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границ республики, чтобы жители его страны могли чувствовать себя в безопасности.