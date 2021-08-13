Военные инженеры продолжают тушить лесные пожары в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа продолжает тушить масштабные природные пожары на территории Якутии. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщило российское министерство обороны.

За минувшие сутки военнослужащие сводного отряда вместе с силами главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям ликвидировали очаги возгорания площадью около двух гектаров в районе поселка Бясь-Кюёль. Военные также оборудовали 800 метров минерализованной полосы, общая протяженность которой теперь составляет примерно 4,4 километра.

К мероприятиям по ликвидации лесных пожаров в Якутии в настоящее время привлечено 115 военнослужащих и задействовано 20 единиц специальной техники.

Как писал сайт kp.ru, лесные пожары угрожают десятку населенных пунктов в семи районах Якутии. Самая тяжелая ситуация с природными возгораниями сложилась в селе Бясь-Кюёль. В населенном пункте огонь перекинулся из леса и уничтожил десятки жилых домов.