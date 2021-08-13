Лукашенко рассказал, как видит процесс передачи власти в Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как видит процесс смены власти в республики.

По его словам, смена власти в стране должна осуществляться постепенно для того, чтобы действия молодых чиновников при необходимости могли контролироваться предыдущим поколением политиков. Как отметил белорусский лидер, действующая власть должна передать бразды правления новому поколению, обеспечив при этом верный вектор дальнейшей политики.

«Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держались жизнь и наш человек, осталось: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну. Мы, постепенно приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы», – приводит агентство «БелТА» слова главы республики.

Напомним, Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста главы республики, однако призвал не гадать о конкретных сроках. При этом вопрос о преемнике действующий белорусский президент назвал самым сложным и указал на то, что постоянно думает об этом.