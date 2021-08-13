Японцы прокомментировали слова Лаврова о Курилах: "Надо обязательно договариваться" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в минувшую среду, 11 августа, в беседе с японским коллегой Тосимицу Мотэги назвал оценки Токио в отношении поездки премьер-министр России Михаила Мишустина на Курилы неприемлемыми.

Пользователи из Японии считают, что подобный подход японского МИД не помогает разрешить ситуацию, и нескоторые призывают заключить мир с российской стороной.

«Надо обязательно договариваться! В конечном счете диалог - это непременное условие мира!» — написал один из читателей.

Другой читатель полагает, что Токио нужно принять участие в экономическом освоении островов. В противном случае, по его мнению, этим заинтересуются другие региональные державы. «Если помощь России не предоставит Токио, то это сделают Китай и Южная Корея», - считает он.

Кроме того, японские читатели отмечают, что забрать острова силовым путем невозможно.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.