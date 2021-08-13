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Политика13 августа 2021 17:23

Прокуратура обжаловала приговор Любови Соболь и просит запретить ей покидать Москву

Ранее суд признал экс-юриста ФБК* виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Прокуратура обжаловала приговор Любови Соболь и просит запретить ей покидать Москву

Прокуратура обжаловала приговор Любови Соболь и просит запретить ей покидать Москву

Фото: Instagram.com

Прокуратура обжаловала приговор бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве и попросила запретить ей покидать пределы столицы. Об этом сообщили в суде.

«В суд поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре», - заявила представитель суда в пятницу, 13 августа.

Напомним, 3 августа, суд приговорил Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. Женщину признали виновной в призывах к участию в несанкционированной акции протеста, на которой был риск заражения коронавирусной инфекцией. Позже появилось сообщение о том, что экс-юрист решила обжаловать приговор Преображенского суда.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Министерством юстиции России в список иноагент