Китай отказал ВОЗ в новом расследовании происхождения коронавируса в Ухане Фото: REUTERS

Китайские власти заявили, что расследования происхождения коронавирусной инфекции, которое Пекин провел в январе 2021 года совместно со Всемирной организацией здравоохранения достаточно, отказав ВОЗ в его возобновлении.

По мнению Пекина, новое расследование не будет научным, а исключительно политизированным. Китайские власти также отметили, что результаты проведенного ранее исследования были признаны научным сообществом.

«Мы отрицаем политизированное видение данного вопроса. Мы поддерживаем научный подход. Выводы и рекомендации совместного отчета ВОЗ и Китая были признаны научным сообществом. Мы отвергаем предложение о новом расследовании», - приводятся телеканал France 24 заявление заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосуя.

Напомним, днем ранее, 12 августа, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что создает новую группу экспертов для продолжения выяснения происхождения коронавирусной инфекции. При этом, как отметили в ВОЗ, доступ к данным «критически важен» для развития «понимания науки» и «не должен быть никоим образом политизирован».