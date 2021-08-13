ВОЗ подчеркнула важность прививок от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выступает за придание вакцинации от коронавирусной инфекции обязательного характера, но считает прививки необходимыми. Такое заявление сделал официальный представитель организации Фадела Шаиб.

«ВОЗ не высказывается в пользу обязательной вакцинации», - заявил он, указав на то, что «гораздо лучше» проводить работу над информационными кампаниями, а также над тем, чтобы сделать препарат доступными для «приоритетных групп, нуждающихся в вакцинации первыми».

Шаиб назвал вакцину одним из имеющихся у инструментов, «чтобы покончить с этой пандемией».

В ВОЗ также отметили, что наилучший результат достигается тогда, когда привиты люди, входящие в приоритетные группы, и когда у них есть достоверная информация, на основе которой можно сделать выбор, касающийся вакцинации.

Напомним, ранее ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября 2021 года. По словам главы генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, такие меры позволят направить больше вакцины в страны с низкими доходами.