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Наука13 августа 2021 21:05

NASA не верит, что американский астронавт мог просверлить дыру в корабле "Союз"

В заявлении говорится о том, что астронавты выполняют миссии с профессионализмом
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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NASA не верит, что американский астронавт мог просверлить дыру в корабле "Союз"

NASA не верит, что американский астронавт мог просверлить дыру в корабле "Союз"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

NASA полагает, что версия, согласно которой отверстие в корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции (МКС) в 2018 году, просверлил американский астронавт, не заслуживает доверия. Такое заявление представитель NASA в ходе брифинга в пятницу, 13 августа.

«Астронавты NASA выполняют миссии с профессионализмом, они очень уважаемые люди, которые вносят невероятный вклад во имя страны .... Я считаю, точнее мы верим, что поведение астронавтов - профессиональное, и мы не находим эти обвинения достойными доверия», - заявил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который был незнаком с устройством данного корабля. Также сообщалось, что после обнаружения неполадки российские космонавты прошли проверку на полиграфе, но астронавты NASA отказались.