Россия может выйти на пиковые показатели по добыче нефти в 2023 году Фото: REUTERS

Россия может выйти на рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата летом 2022 года, а выход на пиковые показатели прогнозируется в 2023 году. Такой прогноз составила норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

- Недавнее решение альянса ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи позволит России оправиться от связанного с коронавирусом сокращения показателей. Согласно данным анализа, проведенный Rystad Energy, страна идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года сможет установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц - 11,6 миллиона баррелей в сутки (б/с). После этого добыча в России дополнительно ускорится и пиковый уровень в 12,2 миллиона б/с будет достигнут к середине 2023 года, - считают в компании.

В случае, если в 2023 год будет рекордным по данным показателям со среднегодовой уровнем добычи в 12,16 миллиона б/с, то за год РФ добудет около 600 миллионов тонн нефти и конденсата. До этого пиковый показатель был достигнут страной в 2019 году, когда было добыто 568 миллионов тонн сырья.