Более 450 человек эвакуировали из подтопленных районов Анапы Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Анапе власти приняли решение эвакуировать людей из-за подтоплений, вызванных сильными дождями.

Всего с разных районов курортного города в семь пунктов временного размещения были доставлены более 450 человек, среди которых местные жители и туристы.

- Из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек, - говорится в сообщении на официальном сайте города.

В частности, речь идет об эвакуации людей из ДОЛ "Огонек", пансионата "Соловей", санатория "Бригантина", БО "Динамо", а также частных жилых домов поселка Виноградного.

Накануне глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов о надвигающейся непогоде, которая продлится несколько дней. По словам синоптика, на юге страны ожидаются ливни с грозами и сильным ветром, порывы которого будут достигать до 20-27 метро в секунду. Так, непогода будет бушевать в Сочи, на полуострове Крым, в Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии и других.