Эксперт напомнил малоимущим россиянам о льготах при оплате услуг ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В настоящее время у некоторых категорий жителей России есть право получить помощь от государства в оплате услуг ЖКХ и переложить на государство оплату взносов на капитальный ремонт. Об этом в субботу, 14 августа, напомнил генеральный директор организации «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

По мнению эксперта, через несколько лет ряд категорий граждан РФ могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг.

- Даже сейчас есть льготы, например, для малоимущих россиян. Если доход семьи на одного ее члена меньше минимума, который установлен в конкретном регионе, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, - отметил специалист в интервью агентству «Прайм».

Сергей Минко добавил, что россияне также не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если, например, живут в муниципальном жилье.

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