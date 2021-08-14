Бэнкси подтвердил авторство десяти работ на востоке Англии. Фото: кадр из видео

Известный уличный художник Бэнкси подтвердил, что десять новых граффити и инсталляций, которые накануне появились в городах на восточном побережье Англии, принадлежат ему.

Новые произведения уличного искусства на минувшей неделе появились в Грейт-Ярмуте, Кингс-Линне, Горлстоне, Кромере, а также в Лоустофте и Олтон-Броде. Анонимный художник подтвердил свое авторство на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав видео под названием «A Great British Spraycation».

Новые граффити и инсталляции неделю назад появились в нескольких британских городах. Фото: кадр из видео

Первая из работ - пара, которая танцует на автобусной остановке в сопровождении играющего на аккордеоне человека. Такое граффити неделю назад появилось в Грейт-Ярмуте. За ним быстро последовали изображенные на стенах кран для хватания игрушек из игрового автомата, ребенок с ломом, огромная чайка над мусорным контейнером и крыса, которая наслаждается коктейлем.

В Кромере Бэнкси изобразил крабов, которые выползают из ракушек с надписью «Luxury rentals only» («Только элитная аренда»). На миниатюрной конюшне в макете деревни Мерривейл художник поместил граффити с популярным персонажем-крысой и лозунгом «Go big or go home».

Кроме того, неуловимый уличный художник вставил поддельный рожок мороженого в руку статуе бывшего мэра города Кингс-Линн Фредерика Сэвиджа.