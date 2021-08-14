На Украине показали видео с частью комплекса, «угрожающего Крымскому мосту». Фото: кадр из видео

На Украине показали видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», которая сможет работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун». На кадрах, опубликованных в субботу, 14 августа, украинским изданием Defense Express, видно функционирование механизмов боевой машины.

В настоящее время данный комплекс разрабатывается научно-исследовательским институтом «Квант-Радиолокация» и проходит технические испытания.

Киев неоднократно говорил о создании новой ракеты, которая, по утверждениям политиков Незалежной, якобы способна стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях. Украинская сторона утверждает, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» может нести боеголовку массой 150 килограммов. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Впервые ракету «Нептун», которая по сути является переименованной и слегка модернизированной советской ракетой Х-35, испытывали в 2016 году. После этого «Нептун» испытывался примерно раз в год и каждый раз Украина говорит о «новом успехе».

В 2019 году экс-секретарь СНБО Украины заявил, что «Нептун» якобы может «уничтожить Крымский мост». При этом украинский политик не учел, что у России есть очень эффективные средства для противодействия подобному вооружению.

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