В России 14 августа 2021 выявлено 22 144 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 22 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. С начала пандемии в РФ зафиксировали 6 579 212 случаев заражения. Об этом в субботу, 14 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число новых инфицированных за сутки зарегистрировали в Москве (2 317), Санкт-Петербурге (1 823), а также в Подмосковье (1 307). Сообщается, что у 8,2 процента новых зараженных нет симптомов коронавируса.

От инфекции или осложнений после нее умерли еще 819 россиян, общее число летальных исходов из-за заболевания в стране достигло 169 683. За сутки выздоровели еще 19 550 жителей России, в общей сложности - 5 867 890 человек.

Как писал сайт kp.ru, накануне специальные посланники Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира придерживаться глобального подхода в борьбе с пандемией коронавируса и рационально использовать имеющиеся вакцины от заболевания.