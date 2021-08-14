Экс-глава МИД Украины: Меркель поставит Зеленского перед выбором по «Северному потоку – 2» Фото: REUTERS

Во время визита в Киев федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поставит украинского президента перед выбором в вопросах, связанных с газопроводом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Об этом в субботу, 14 августа, заявил бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

- На переговорах немецкий канцлер скажет: «Нужно идти вперед, в Германии скоро выборы. Я семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Байденом. В противном случае, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать, - предположил он в эфире телеканала «Украина 24».

Павел Климкин заявил также, что предварительный визит Ангелы Меркель в Москву обусловлен необходимостью согласовать варианты решения вопроса с «Северном потоком – 2» и транзитом газа через территорию Украины с российским президентом.

Как писал сайт kp.ru, накануне немецкое правительство сообщило, что канцлер Германии посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину. Визит Владимира Зеленского в США запланирован на конец августа текущего года.