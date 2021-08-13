Меркель посетит Москву 20 августа 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит российскую столицу 20 августа текущего 2021 года. Через два дня после этого, 22 августа, политик отправится с визитом в Киев. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт в ходе брифинга в Берлине.

- В следующую пятницу федеральный канцлер отправится в Москву. Подробно о содержании программы поездки мы расскажем в начале следующей недели. Вполне очевидно, что она встретится с президентом России Владимиром Путиным, - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь президента Украины сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена приехать в столицу Незалежной для встречи с Владимиром Зеленским. Политики планируют обсудить вопросы безопасности, двусторонние отношения государства, а также другие актуальные вопросы.