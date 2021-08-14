Пушков: США пытаются оправдать полную катастрофу в Афганистане Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявления американских властей о том, что победа талибов* в Афганистане еще не предопределена, являются попыткой США оправдать свое поражение и стремительный уход из страны. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Член Совета Федерации России отметил полный провал стратегии США по «демократизации» Ближнего и Среднего Востока, которой американская сторона пыталась добиться с начала 2000-х.

- Американцам теперь не остается ничего другого, кроме как пытаться оправдать свое поражение и стремительный уход из Афганистана. Очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» стран Ближнего и Среднего Востока. Итог этого курса – полная катастрофа, - отметил Алексей Пушков.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что американские военные готовятся к полной эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле. Дипломатов обязали уничтожить все важные документы и предметы с изображением американской символики.

* Террористическая организация, запрещенная в России.