США готовятся к эвакуации посольства в Кабуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные Соединенных Штатов готовятся к полной эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле, поскольку Пентагон считает такой вариант развития событий неизбежным. Об этом в субботу, 14 августа, пишет издание Politico, ссылаясь на информацию пяти источников.

- Сотрудников американской дипмиссии в столице Афганистана обязали начать уничтожение важной документации и оборудования перед полной эвакуацией из Кабула. Необходимо избавиться от предметов с логотипом посольства или ведомств США, изображением американского флага или же иных вещей, которые могут использовать не должным образом в пропагандистских целях, - цитирует издание служебную записку для сотрудников посольства Штатов.

Данные предметы, а также всю важную документацию предлагается сжигать или утилизировать другим способом с помощью специальных устройств для измельчения и прессования отходов.

Как писал сайт kp.ru, ранее российское посольство в Кабуле сообщило, что в настоящее время эвакуация сотрудников диппредставительства не готовится.

Накануне в российском министерстве иностранных дел отметили, что взятие Кандагара не означает, что талибы* готовы захватить столицу Афганистана Кабул.

* Террористическая организация, запрещенная в России.