В Китае 19 человек оказались под завалом из-за затопления угольной шахты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере один человек погиб и еще 19 оказались под завалом из-за затопления угольной шахты в китайской провинции Цинхай на северо-западе государства. Об этом в субботу, 14 августа, сообщило Центральное телевидение КНР.

По информации местных властей, чрезвычайное происшествие случилось примерно в 12:10 по местному времени (07:10 по московским часам) минувшим утром. На угольной шахте, расположенной в уезде Гангца, произошла авария, в результате которой объект полностью затопило. В момент обрушения горной породы в шахте находился 21 человек.

Одного шахтера уже смогли вытащить на поверхность, он жив, однако находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы, детали случившегося уточняются.

Как писал сайт kp.ru, вчера в северо-западной китайской провинции Цинхай зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,8 балла.