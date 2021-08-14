На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,9 Фото: REUTERS

Сильное землетрясение произошло в субботу, 14 августа, у побережья Аляски. Его магнитуда составила 6,4 балла, сообщил геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 136 км от Перривилла, а очаг – на глубине 33,3 километра. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала, сказано на сайте службы.

Кроме того, землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у берегов Гаити. Эпицентр находился в 8 километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров. О разрушениях и пострадавших также не сообщается.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе землетрясение магнитудой 7,2 бала было зафиксировано у берегов Филиппин. Несмотря на сильные подземные толчки, угрозы возникновения цунами не было.

Ранее землетрясение зафиксировали у берегов Крыма. Толчки были несильными, магнитуда составляла 3,2 балла.