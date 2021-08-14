В столкновении с националистами в Киеве пострадали восемь силовиков

В ходе столкновений с националистами в Киеве пострадали семь полицейских и один военный, рассказал начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Стычка между националистами и правоохранителями произошла у здания офиса президента республики Владимира Зеленского в субботу, 14 августа. Полицейские получили термические ожоги глаз, военнослужащий был ранен в руку, сообщил глава украинской Нацполиции телеканалу «Украина 24».

Участники протестной акции пытались прорваться к офису президента, используя взрывчатые пакеты и слезоточивый газ. Также митингующие подожгли шины и бросались в правоохранителей брусчаткой. Затем националисты зажгли файеры рядом с домом, в котором, по их информации, находится квартира Зеленского.

Протестующие требуют от украинских властей освободить некоторых членов «Национального корпуса», которых арестовали по подозрению в вымогательстве у медучреждений и бизнесменов сферы ритуальных услуг. Кроме того, националисты призывают «остановить репрессии против патриотов и не сдавать украинские интересы».

Как писал сайт kp.ru, месяц назад в Киеве прошли столкновения пенсионеров силовых органов и полиции.