После нападений националистов на силовиков у офиса Зеленского возбудили дело Фото: REUTERS

После нападений националистов на силовиков у офиса Зеленского возбудили дело

На Украине возбудили уголовное дело после столкновений националистов и правоохранителей в Киеве, в результате которых пострадали восемь силовиков. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Денис Монастырский.

На основании телесных повреждений сотрудникам полиции возбуждено уголовное производство Виновные будут привлечены к уголовной ответственности по закону. Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право участвовать в мирных и безопасных митингах, но без боев и кровопролития», – написал глава МВД Украины в Facebook.

Как заявил Монастырский, действия участников акции против правоохранителей не останутся безнаказанными.

Как писал сайт kp.ru, в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского пострадали семь полицейских и один военный. Протестующие требуют от украинских властей освободить некоторых членов «Национального корпуса», которых арестовали по подозрению в вымогательстве у медучреждений и бизнесменов сферы ритуальных услуг. Кроме того, националисты призывают «остановить репрессии против патриотов и не сдавать украинские интересы».