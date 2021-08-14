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В мире14 августа 2021 20:27

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 29

В некоторых департаментах страны разрушены объекты медицинской инфраструктуры
Абдулла ШАКИРОВ
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Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 29

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 29

Фото: REUTERS

По меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2 балла в Гаити, сообщило Управление гражданской защиты страны.

«В настоящий момент зарегистрировано 29 погибших», – сказал в эфире государственного телевидения Гаити представитель ведомства.

Наибольшие потери понесли департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых были разрушены медицинские учреждения. Власти республики сообщили, что при землетрясении погиб бывший сенатор Гаити Габриэль Фортюне.

По информации Reuters, премьер-министр страны Ариэль Анри объявил на месяц режим чрезвычайного положения.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 августа, на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр находился в 8 километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, очаг залегал на глубине 10 километров. Изначально сообщалось о четырех погибших, двое из которых дети.

Землетрясение на Гаити 14 августа 2021: погибли десятки людей