При землетрясении на Гаити погибли четыре человека Фото: REUTERS

На Гаити в результате землетрясения магнитудой 7,2 балла погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе два ребенка.

Жертвы были зафиксированы в городе Аквин на юге Гаити. Погибшим детям было 7 и 9 лет. Кроме того, землетрясение разрушило и повредило дома в нескольких городах, передает Gazette Haiti.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 августа, на Гаити произошло землетрясение. Эпицентр находился в 8 километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, очаг залегал на глубине 10 километров. Также геологическая служба США зафиксировала землетрясение у берегов Аляски. Его магнитуда составила 6,4 балла.

Напомним, в среду, 11 августа, землетрясение магнитудой 7,2 бала было зафиксировано у берегов Филиппин. Несмотря на сильные подземные толчки, угрозы возникновения цунами не было. О пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не сообщалось.