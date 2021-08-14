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Происшествия14 августа 2021 23:08

В Турции начали расследование причин крушения самолета Бе-200

В частности, проходят судебно-медицинские процедуры опознания
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Турции начали расследование причин крушения самолета Бе-200

В Турции начали расследование причин крушения самолета Бе-200

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Турции организовали расследование причин крушения пожарного самолета Бе-200 российского Минобороны. Об этом сообщили в республиканском Министерство сельского и лесного хозяйства.

- Проходят судебно-медицинские процедуры опознания, продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование, - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что 14 августа в Турции потерпел крушение пожарный самолет. Катастрофа произошла в городе Кахраманмараш. На место крушения прибыли несколько поисково-спасательных отрядов.

Потерпевшее крушение воздушное судно было российским Бе-200, который турецкая сторона арендовала у нашей страны для тушения пожаров. Такие же машины работают сегодня и над пылающими лесами Якутии. Отмечается, что в момент ЧП на борту самолета находились восемь человек, среди которых пятеро россиян и трое турок.

Очевидцы сняли работу пожарного самолета Бе-200 за несколько часов до крушения в Турции