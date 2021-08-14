Экономист предрек дефолт Украине из-за демографической ситуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плохая демографическая ситуация на Украине грозит привести страну к дефолту, полагает советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.

- Данная проблема стоит настолько остро, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. Прежде всего рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта с государстве, - приводит его слова портал "Главред".