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Политика14 августа 2021 23:27

Экономист предрек дефолт Украине из-за демографической ситуации

Эксперт считает, что данная проблема стоит настолько остро, что из нее будут вытекать все остальные проблемы
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Экономист предрек дефолт Украине из-за демографической ситуации

Экономист предрек дефолт Украине из-за демографической ситуации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плохая демографическая ситуация на Украине грозит привести страну к дефолту, полагает советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.

- Данная проблема стоит настолько остро, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. Прежде всего рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта с государстве, - приводит его слова портал "Главред".