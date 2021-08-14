Вильфанд рассказал, почему ливни так опасны для Анапы, Сочи и Крыма

Расположенные в низовьях горных рек города будут больше других насланных пунктов страдать от опасных погодных явлений.

По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогнозируемые опасные явления могут привести к очень активным осадкам и сильным ветрам.

- Сильные осадки приводят к повышению уровня рек <...>, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах. Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма - они испытывают на себе максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений, - сказал Вильфанд.