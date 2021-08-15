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В мире15 августа 2021 0:30

Израиль отзывает своего поверенного в Польше из-за закона об отнятом в войну у евреев имуществе

В МИД Израиля считают, что Польша "утвердила аморальный закон"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что поручил поверенному в делах еврейского государства в Варшаве немедленно вернуться домой "для бессрочных консультаций". К такому выводу он пришел после подписания в субботу, 14 августа, польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство, которое теперь ограничивает права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества.

- Польша уже не в первый раз утвердила антисемитский и аморальный закон. Я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль, - приводит слова руководителя израильского ведомства его пресс-служба.