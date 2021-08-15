Депутат Рады заявил, что часть общества Украины будет ненавидеть Россию при "возвращении" Крыма Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин заявил, что часть украинского общества не сможет полюбить Россию даже если она вернет полуостров Крым Киеву. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Чиновник уточнил, что некоторые украинцы испытывают откровенную ненависть к РФ и не желают, чтобы украинская и российская стороны нашли пути примирения.

- На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, то они все равно будут ее ненавидеть, - заявил Волошин.