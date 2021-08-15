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Авто15 августа 2021 5:51

В МВД РФ планируют оснастить автомобили ДПС "умными балками" с камерами

Речь идет о светосигнальных балках машин ДПС
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В МВД РФ планируют оснастить автомобили ДПС "умными балками" с камерами

В МВД РФ планируют оснастить автомобили ДПС "умными балками" с камерами

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России МВД РФ рассматривает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции специальной светосигнальной балкой, которая будет иметь функции фото- и видеофиксации.

По данным ведомства, в Научном центре безопасности дорожного движения МВД ведется исследование по теме "Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением".

- Результаты анализа позволят изучить возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с рядом функций, - пояснили ТАСС в министерстве в ответ на запрос.