В МВД РФ планируют оснастить автомобили ДПС "умными балками" с камерами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России МВД РФ рассматривает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции специальной светосигнальной балкой, которая будет иметь функции фото- и видеофиксации.

По данным ведомства, в Научном центре безопасности дорожного движения МВД ведется исследование по теме "Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением".

- Результаты анализа позволят изучить возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с рядом функций, - пояснили ТАСС в министерстве в ответ на запрос.