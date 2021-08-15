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В мире15 августа 2021 6:31

Илон Маск планирует, что корабль Starship высадит астронавтов на Луну раньше 2024 года

До этого в NASA сообщали, что такая высадка пока не представляется возможной из-за задержек в разработке скафандров
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Илон Маск планирует, что корабль Starship высадит астронавтов на Луну раньше 2024 года

Илон Маск планирует, что корабль Starship высадит астронавтов на Луну раньше 2024 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании-производителя космической техники SpaceX, американский предприниматель и инженер Илон Маск надеется, что космическому кораблю Starship удастся высадить астронавтов на Луну раньше 2024 года. Об этом он написал в своем посте в Твиттере, комментируя соответствующий вопрос пользователя соцсети.

- Возможно (высадка произойдет) раньше (2024 года), - написал Маск.

Накануне генеральный инспектор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной из-за задержек при разработке скафандров. В свою очередь Маск заявил представителям ведомства, что готов оказать помощь в данном вопросе.

Ранее Маск анонсировал недельный космический тур с ознакомительным облетом вокруг Луны. Он заявлял, что полет состоится в 2023 году.