Юрист назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками Фото: Shutterstock

Лучшим способом обезопасить себя является игнорирование разговора с мошенниками, но если беседа все же начался, лучше не отвечать фразами «да», «нет» и не называть цифры. Такой совет дал управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин, указав на то, что разговор может записываться заявил, что

Как уточнил юрист, зная личные данные жертвы, подобную запись злоумышленник сможет использовать для звонка в банк или другую службу, где есть распознавание голоса. Эксперт отметил, что наиболее «ходовой» схемой мошенничества является выманивание данных банковской карты под предлогом пресечения кражи денег.

«Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку», - приводит ПРАЙМ совет специалиста.

Редин также напомнил, что банки не звонят своим клиентам по поводу денежных операций, а также не интересуются реквизитами счетов или персональными данными. По словам специалиста, чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за растерянности или паники. Как отметил юрист, в подобных разговорах не надо суетиться.

Напомним, ранее IT-эксперт объяснил, как не попасть в базы данных мошенников.