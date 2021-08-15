Герой фильма «Форсаж. Возвращение» погиб при крушении самолета Бе-200 в Турции

Евгений Кузнецов. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Российский летчик Евгений Кузнецов, который стал главным героем фильма «Форсаж. Возвращение», погиб при крушении самолета-амфибии Бе-200 в турецком Кахраманмараше. Об этом рассказала главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал», создательница фильма Наталья Гугуева.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», - приводит ТАСС слова режиссёра.

Напомним, в минувшую субботу, 14 августа, российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение во время тушения пожаров в Турции. На борту находились восемь человек, пять из которых российские военнослужащие и три турецких гражданина. Все они погибли.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ представить погибших в катастрофе российских граждан к государственным наградам. Российский лидер также выразил соболезнования родным и близким погибших и турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.