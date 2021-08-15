Система для поиска идеальной работы разработана в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские эксперты из «Университета 20.35» разработали специальную систему, для поиска идеальной работы. Платформа анализирует данные рынка труда и учитывает множество характеристик.

Как передает «Известия», одна программа обрабатывает свежие вакансии с сайтов по поиску работы и собирает данные о востребованных специальностях. Отмечается, что подход индивидуален, поскольку операция будет повторяться для каждого пользователя.

Другая программа подготовит специальную карту России с вакансиями по запрошенным профессиям, с учетом зарплаты. Кроме того, россияне смогут увидеть, в каком из городов выгоднее работать по данному направлению.

При этом платформа должна будет учитывать склонности соискателя, анализируя его ценности, а также моральные и этические нормы. По словам руководителя дирекции сервисов «Развитие на основе данных» Андрея Комиссарова, в данном случае речь идет о «мягких» навыках и универсальных компетенциях, которые не зависят от образования.

«Самый востребованный "мягкий" навык в бюрократической сфере, документообороте - дружить. Если вы не умеете дружить, у вас застревают все документы. А умеете дружить - все будет подписываться легко и быстро», - привел пример Комиссаров, отметив, что некоторые могут «дружить» чуть ли не с самого рождения, а другие мучительно себя этому учат для того, чтобы работать в данной сфере.

Уточняется, что прохождение полного тестирования займет час. Разработчики также намерены собирать и другие данные: от места учебы до социальных связей. Как планируется, пользователю предложат компании с подходящей корпоративной культурой, чтобы гражданин мог попасть в зону комфорта и развития.

Напомним, ранее исследование выявило основные причины отказа в приеме на работу.