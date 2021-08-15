Около 8,6 тысячи мигрантов выслали из России в первом полугодии 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первом полугодии текущего года Министерство внутренних дел РФ приняло решение о высылке из Российской Федерации около 8,6 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«В первом полугодии 2021 года для более 1 тыс. иностранных граждан сокращен срок пребывания в РФ, за пределы страны выслано порядка 8,6 тыс. человек», - приводит ТАСС сообщение пресс-центра министерства.

Ведомство также сообщило, что в специальных учреждениях министерства и его территориальных органов ожидают высылки 1,2 тысячи иностранных граждан.

Ранее первый замглавы Министерства внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что в России незаконно находятся свыше 700 тысяч граждан стран Содружество Независимых Государств (СНГ).

Напомним, ранее в МВД РФ сообщили, что трудовые мигранты для нахождения в России с 29 декабря 2021 года должны будут проходить обязательную дактилоскопию. Данное требование также будет касаться иностранных граждан, которые прибыли на территорию страны на срок более 90 дней.