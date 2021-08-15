Путин подписал указ о награждении орденом мужества погибших при тушении пожаров в Турции

В воскресенье, 15 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом мужества посмертно военных, которые погибли при тушении пожаров в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В документе написано - за «мужество, отвагу и самоотверженность».

Ордена посмертно получили:

- Подполковник Беркутов Владислав Николаевич.

- Подполковник Карасев Вадим Александрович.

- Подполковник Кузнецов Евгений Викторович.

- Старший лейтенант Омельченко Николай Олегович.

- Старший сержант Чубаров Юрий Вадимович.

Напомним, в минувшую субботу, 14 августа, российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение во время тушения пожаров в турецком Кахраманмараше. На борту находились восемь человек, пять из которых российские военнослужащие и три турецких гражданина. Все они погибли.

Причины трагедии пока не известны, на месте работает комиссия Минобороны. Турецкие СМИ написали, что самолет тушил огонь в районе Кахраманмараша. Пожар начался от удара молнии во время сухой грозы.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ представить погибших в катастрофе россиян к государственным наградам. Кроме того, российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших и турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.