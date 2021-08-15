Талибы* начали наступление на столицу Афганистана Фото: EAST NEWS

Радикальное движение «Талибан»* контролирует все погранпереходы Афганистана, передает агентство

Как передает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников, теперь страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.

Тем временем Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана, сообщило о начале наступления талибов на Кабул.

«Талибан»* заявил, что предоставит возможность выхода из Кабула всем, кто этого пожелает. Тем временем, в администрации президента Афганистана заявили, что столица республики не подвергался нападению, и обстановка в городе под контролем.

Напомним, днем раннее талибы* за сутки захватили три города в Афганистане. Иранская телерадиокомпания IRIB заявила, что «Талибан»* захватили уже почти 90 процентов территории Афганистана. По данным телеканала, движению осталось взять под контроль только столицу республики Кабул и одноименную провинцию.

*Запрещенная в РФ террористическая организация