Момент столкновения самолета Бе-200 с горой в Турции попал на видео Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Момент столкновения российского самолета-амфибия Бе-200 с горой в турецком Кахраманмараше попало на видео.

Напомним, в минувшую субботу, 14 августа, российский самолет потерпел крушение во время тушения пожаров в Турции. На борту лайнера находились восемь человек, пять из которых российские военнослужащие и три турецких гражданина. В результате крушения все погибли.

Причины трагедии на данный момент не известны, на месте происшествия работает комиссия Министерства обороны. Турецкие СМИ сообщили, пожар в районе Кахраманмараше начался от удара молнии во время сухой грозы.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин представил погибших в катастрофе россиян к государственной награде орденом мужества. Кроме того, российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших, а также турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.