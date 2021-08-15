Талибан* гарантирует безопасность посольства России в Кабуле Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель движения «Талибан»* заявил, что талибы* гарантируют безопасность российского посольства в Кабуле.

«Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», - приводит ТАСС слова представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина.

Как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 15 августа, Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о начале наступления талибов* на Кабул. При этом в администрации президента Афганистана заявили, что столица республики не подвергался нападению, и обстановка в городе под контролем. «Талибан»* в свою очередь заявил, что предоставит возможность выхода из Кабула всем, кто этого пожелает.

Напомним, в минувшую субботу, 14 авсгута, талибы* за сутки захватили три города в Афганистане. Иранская телерадиокомпания IRIB заявила, что движение захватило уже почти 90 процентов территории Афганистана. По данным телеканала, талибам* осталось взять под контроль только Кабул и одноименную провинцию.

*Запрещенная в РФ террористическая организация