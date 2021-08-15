Глава МВД Афганистана: штурма Кабула не будет, смена власти пройдёт мирно Фото: REUTERS

Штурма Кабула не будет. Такое заявление сделал министр внутренних дел Афганистана.

Как передает TOLO News, глава МВД республики заявил, что смена власти пройдёт мирно.

Как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 15 августа, Министерство внутренних дел Афганистана заявила о начале наступления талибов* на Кабул. При этом в администрации президента республики сообщили, что столица не подвергался нападению, и обстановка в городе находится под контролем. «Талибан»* в свою очередь сообщил, что предоставит возможность выхода из Кабула всем, кто .пожелает

Напомним, в минувшую субботу, 14 августа, иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что движение захватило уже около 90 процентов территории Афганистана. По данным телеканала, талибам* осталось взять под контроль только Кабул и одноименную провинцию.

*Запрещенная в РФ террористическая организация