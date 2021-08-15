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В мире15 августа 2021 15:19

Испания решила эвакуировать своих подданных из Афганистана

Мадрид следит за развитием ситуации, исходя из которой решит, когда вывозить своих людей из страны
Абдулла ШАКИРОВ
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Испания решила эвакуировать своих подданных из Афганистана

Испания решила эвакуировать своих подданных из Афганистана

Фото: REUTERS

Правительство Испании намерено прибегнут к плану эвакуации своих подданных из Кабула.

Министерство иностранных дел уже готово эвакуировать представителей дипломатической миссии, граждан, имеющих испанское подданство, а также афганцев, сотрудничавших с испанскими военными. Сейчас Мадрид наблюдает за развитием ситуации в Афганистане, исходя из которой решит, когда начнет эвакуацию, передает радиостанция Cadena SER.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение о том, что бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства республики.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля на всей территории Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения также уточнил, что иностранцы должны покинуть столицу или зарегистрироваться у представителей «Талибан»*.

*Запрещенная в РФ террористическая организация