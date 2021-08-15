Талибан* заявил о взятии под контроль всей территории Афганистана Фото: Александр КОЦ

«Талибан»* заявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана.

В заявлении талибов*, которое приводит телеканал Al Arabiya, отмечается, что боевые действия в Кабуле не ведутся, «движение установило контроль над всем Афганистаном».

Представитель движения заявил, что иностранцы должны покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей «Тлибан»*. Как писал сайт kp.ru, ранее, при сообщениях о наступлении на столицу Афганистана, талибы* сообщили, что предоставят возможность выхода из города всем, кто пожелает.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, делегация движения прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры. Как сообщали СМИ, сегодня президент республики сложит с себя полномочия.

Незадолго до этого, министр внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, штурма Кабула не будет, отметив, что смена власти пройдёт мирно. Глава ведомства также заверил жителей столицы Афганистана, что правоохранительные органы обеспечат безопасность города.

*Запрещенная в РФ террористическая организация