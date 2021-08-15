Посольство США сообщило о пожаре и обстреле аэропорта Кабула Фото: REUTERS

Аэропорт Кабула загорелся в результате обстрела, заявило посольство Соединенных Штатов в столице Афганистана.

«Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, в том числе и в аэропорту. Есть сообщения о том, что аэропорт загорелся, поэтому рекомендуем гражданам США укрыться», – сказано на сайте американской дипмисии.

Между тем Вашингтон рассматривают возможность отправить в Афганистан дополнительные войска. По информации CNN, глава центрального командования США прилетел в регион Персидского залива, чтобы оттуда контролировать ситуацию в Афганистане.

Напомним, источники в политических кругах Афганистана сообщили, что президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул государство. По информации таджикской медиагруппы Asia Plus, он направился в Таджикистан.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей движения «Талибан»*.

*Запрещенная в России террористическая организация