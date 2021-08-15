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В мире15 августа 2021 22:07

Президент Афганистана заявил, что уехал из страны для «предотвращения бойни»

Талибы* выиграли «суд оружием», ответственность за будущее афганского народа лежит на них, отметил Ашраф Гани
Абдулла ШАКИРОВ
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Президент Афганистана объяснил, почему покинул страну

Президент Афганистана объяснил, почему покинул страну

Фото: REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к жителям страны в связи с ситуацией вокруг передачи власти талибам*. Политик заявил, что был вынужден покинуть Афганистан, поскольку террористы пригрозили военными действиями на всей территории Кабула.

«Чтобы предотвратить бойню, я подумал, что лучше уйти», – написал Гани в Facebook.

Как отметил президент страны, талибы* выиграли «суд оружием», и теперь ответственность за будущее афганского народа лежит на них. Вместе с тем он заявил, что никогда в истории «грубая сила не заслуживала признания и легитимности». Террористам предстоит завоевать доверие афганцев, подчеркнул Гани.

Напомним, источники в политических кругах Афганистана сообщили, что Гани сложил полномочия и покинул государство. По информации таджикской медиагруппы Asia Plus, он направился в Таджикистан.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся.

Между тем очевидцы сообщили о мощных взрывах у посольства США и президентского дворца в Кабуле, а также о перестрелках с использованием легкого и тяжелого вооружения.

*Запрещенная в России террористическая организация