Талибы* объявили, что война в Афганистане завершена

Боевики радикального движения «Талибан»* объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана Фото: REUTERS

Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан»* Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане завершена, и в ближайшее время организация определит новую форму правления в стране.

«Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, - свободы нашей страны и независимости нашего народа», - сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

По его словам, талибы* хотят, «чтобы в стране было безопасно, и чтобы она была свободна от коррупции». Мохаммад Наим добавил, что «Талибан»* обеспечит «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране», а также «любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу» с ними.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, боевики движения «Талибан»* объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над столицей страны Кабулом.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.