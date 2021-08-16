Врач назвал восемь простых способов снизить давление

Гипотоники в среднем живут на десять лет дольше, чем люди с нормальным или повышенным давлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведский врач Матс Халльдин назвал восемь простых способов снизить артериальное давление. Он напомнил, что идеальным считается давление на уровне 120/80 миллиметров ртутного столба – такое обычно бывает у молодых и здоровых людей, а вот верхняя граница этого показателя – примерно 140/90. Если давление выше, нужно позаботиться о том, чтобы оно снизилось.

В первую очередь шведский врач рекомендует гипертоникам гулять как минимум полчаса каждый день или устраивать себе короткие прогулки по 10 минут три раза в день, сообщает издание Expressen.

Второй совет: установить себе на смартфон или фитнес-браслет счетчик шагов и определить цель – десять тысяч шагов ежедневно.

Третья рекомендация заключается в том, чтобы избегать стрессов и научиться расслабляться, чему поможет четвертый совет: в течение дня иногда выключать телефон, компьютер и телевизор, чтобы избежать лишних переживаний.

Кроме того, Матс Халльдин рекомендует спать не меньше семи часов в сутки, не переедать и отказаться от курения. Последний, восьмой совет специалиста из Швеции – не злоупотреблять спиртными напитками, поскольку алкоголь также негативно влияет на кровяное давление.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский терапевт Олег Абакумов рассказал, что люди с пониженным давлением живут дольше, чем с нормальным или повышенным. По его словам, гипотоники, в основном, могут жаловаться лишь на постоянное чувство усталости, а вот высокое артериальное давление увеличивает риск инфаркта.